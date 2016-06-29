بالصور.. رئيس الوزراء يوجه بإعداد تقرير شامل عن إجراءات إزالة معوقات الاستثمار

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة بإعداد تقرير شامل يوضح الإجراءات التى تم اتخاذها لإزالة معوقات الاستثمار فى المناطق الصناعية، على أن يعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم 13 يوليو المقبل، كما وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يتم أيضاً خلال الاجتماع المشار إليه عرض المسودة النهائية لمشروع قانون تعميق صناعة السيارات، والذى يهدف إلى تعزيز هذه الصناعة وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى، بما يساهم فى التشجيع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذا القطاع، ومد جسور التعاون مع العديد من الدول ذات الريادة للاستفادة من تجربتها ونقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة فى صناعة السيارات.

جاء ذلك بعد أن ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم تقريراً حول بعض الصعوبات التى تواجه الاستثمارات فى المناطق الصناعية فى عدد من المحافظات، والتى كان من بينها الإجراءات الخاصة باستخراج تخصيص الأراضى بالمناطق الصناعية وإجراءات استصدار الموافقات والتراخيص بجميع مراحل المشروع وتعدد الجهات الإدارية المنوطة بذلك، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق للأراضى فى المناطق الصناعية ورفع كفاءة الطرق الداخلية، ذلك بالإضافة إلى النظام المتعلق بالتسويق، والذى أدى إلى وجود مخزون كبير من الانتاج لدى بعض المصانع.



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عمرو الجارحى وشريف إسماعيل



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شريف إسماعيل ووزراء الطيران والإنتاج الحربى والاتصالات والزراعة



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شريف إسماعيل ووزير التعليم ووزير الثقافة



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وزير الصناعة ووزيرة التعاون الدولى



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وزير الصناعة وشريف إسماعيل ووزير قطاع الأعمال



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أشرف العربى وخالد عبد العزيز وشريف إسماعيل



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أشرف العربى وشريف إسماعيل



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شريف إسماعيل ووزير الطيران



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شريف إسماعيل ووزير الرى



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شريف إسماعيل ووزير المالية



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شريف إسماعيل ووزير العدل



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اجتماع لمجلس الوزراء



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جانب من اجتماع الوزراء



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جانب من اجتماع مجلس الوزراء



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جانب من اجتماع الوزراء



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شريف إسماعيل ووزراء الدفاع والتخطيط والأوقاف والرياضة



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جانب من اجتماع الوزراء



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وزراء الإسكان والداخلية والتضامن والتعليم العالى



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سحر نصر وياسر القاضى وعدد من الوزراء



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جانب من اجتماع الوزراء

الحكومة تشيد بإجراءات رفع معدل النمو للاقتصاد القومى

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