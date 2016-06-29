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بالصور.. رئيس الوزراء يوجه بإعداد تقرير شامل عن إجراءات إزالة معوقات الاستثمار

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بالصور.. رئيس الوزراء يوجه بإعداد تقرير شامل عن إجراءات إزالة معوقات الاستثمار بالصور.. رئيس الوزراء يوجه بإعداد تقرير شامل عن إجراءات إزالة معوقات الاستثمار
وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وزير التجارة والصناعة بإعداد تقرير شامل يوضح الإجراءات التى تم اتخاذها لإزالة معوقات الاستثمار فى المناطق الصناعية، على أن يعرض على مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم 13 يوليو المقبل، كما وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يتم أيضاً خلال الاجتماع المشار إليه عرض المسودة النهائية لمشروع قانون تعميق صناعة السيارات، والذى يهدف إلى تعزيز هذه الصناعة وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى، بما يساهم فى التشجيع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذا القطاع، ومد جسور التعاون مع العديد من الدول ذات الريادة للاستفادة من تجربتها ونقل الخبرات التكنولوجية المتقدمة فى صناعة السيارات.

جاء ذلك بعد أن ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم تقريراً حول بعض الصعوبات التى تواجه الاستثمارات فى المناطق الصناعية فى عدد من المحافظات، والتى كان من بينها الإجراءات الخاصة باستخراج تخصيص الأراضى بالمناطق الصناعية وإجراءات استصدار الموافقات والتراخيص بجميع مراحل المشروع وتعدد الجهات الإدارية المنوطة بذلك، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق للأراضى فى المناطق الصناعية ورفع كفاءة الطرق الداخلية، ذلك بالإضافة إلى النظام المتعلق بالتسويق، والذى أدى إلى وجود مخزون كبير من الانتاج لدى بعض المصانع.

اجتماع مجلس الوزراء (1)
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عمرو الجارحى وشريف إسماعيل

اجتماع مجلس الوزراء (2)
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شريف إسماعيل ووزراء الطيران والإنتاج الحربى والاتصالات والزراعة

اجتماع مجلس الوزراء (3)
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شريف إسماعيل ووزير التعليم ووزير الثقافة

اجتماع مجلس الوزراء (4)
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وزير الصناعة ووزيرة التعاون الدولى

اجتماع مجلس الوزراء (5)
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وزير الصناعة وشريف إسماعيل ووزير قطاع الأعمال

اجتماع مجلس الوزراء (6)
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أشرف العربى وخالد عبد العزيز وشريف إسماعيل

اجتماع مجلس الوزراء (7)
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أشرف العربى وشريف إسماعيل

اجتماع مجلس الوزراء (8)
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شريف إسماعيل ووزير الطيران

اجتماع مجلس الوزراء (9)
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شريف إسماعيل ووزير الرى

اجتماع مجلس الوزراء (10)
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شريف إسماعيل ووزير المالية

اجتماع مجلس الوزراء (11)
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شريف إسماعيل ووزير العدل

اجتماع مجلس الوزراء (12)
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اجتماع لمجلس الوزراء

اجتماع مجلس الوزراء (13)
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جانب من اجتماع الوزراء

اجتماع مجلس الوزراء (14)
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جانب من اجتماع مجلس الوزراء

اجتماع مجلس الوزراء (15)
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جانب من اجتماع الوزراء

اجتماع مجلس الوزراء (16)
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شريف إسماعيل ووزراء الدفاع والتخطيط والأوقاف والرياضة

اجتماع مجلس الوزراء (17)
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جانب من اجتماع الوزراء

اجتماع مجلس الوزراء (18)
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وزراء الإسكان والداخلية والتضامن والتعليم العالى

اجتماع مجلس الوزراء (19)
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سحر نصر وياسر القاضى وعدد من الوزراء

اجتماع مجلس الوزراء (20)
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جانب من اجتماع الوزراء


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