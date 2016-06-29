واشنطن تمنح تسهيلات بقيمة 2.7 مليار دولار للعراق لشراء أسلحة

منحت الولايات المتحدة تسهيلات ائتمانية قيمتها 2.7 مليار دولار إلى العراق، لشراء معدات عسكرية مع استمرار المعركة ضد تنظيم داعش.

وقالت السفارة الأمريكية فى بغداد، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق يمنح العراق مهلة مدتها سنة واحدة وما مجموعه ثمانى سنوات ونصف لدفع ثمن مشترياته من الذخيرة وأعمال الصيانة لطائراته من طراز "إف - 16" ودباباته من طراز "إم 1 إيه 1".

وكغيره من البلدان المعتمدة على النفط، أضير الاقتصاد العراقى بشدة جراء تراجع أسعار النفط الخام منذ عام 2014، مما أغرق البلاد فى أزمة مالية حادة.

ويكافح البلد العضو فى منظمة أوبك من أجل دعم الاقتصاد الذى يعانى من ضائقة مالية وسط معركة مكلفة مع مسلحى تنظيم داعش، الذين لا يزالون يسيطرون على مساحات رئيسية فى شمال البلاد وغربها.