أخبار عاجلة

أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
روسيا وإيران تدينان الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا -
قوات سوريا الديمقراطية تحاصر مدينة الطبقة من جميع الجهات -
وفاة فلسطيني بعد شهر إطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين -
الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر -
تأييد حبس شقيق وزير التنمية المحلية السابق 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك دون رصيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

واشنطن تمنح تسهيلات بقيمة 2.7 مليار دولار للعراق لشراء أسلحة

Google+ Print
واشنطن تمنح تسهيلات بقيمة 2.7 مليار دولار للعراق لشراء أسلحة واشنطن تمنح تسهيلات بقيمة 2.7 مليار دولار للعراق لشراء أسلحة
منحت الولايات المتحدة تسهيلات ائتمانية قيمتها 2.7 مليار دولار إلى العراق، لشراء معدات عسكرية مع استمرار المعركة ضد تنظيم داعش.

وقالت السفارة الأمريكية فى بغداد، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق يمنح العراق مهلة مدتها سنة واحدة وما مجموعه ثمانى سنوات ونصف لدفع ثمن مشترياته من الذخيرة وأعمال الصيانة لطائراته من طراز "إف - 16" ودباباته من طراز "إم 1 إيه 1".

وكغيره من البلدان المعتمدة على النفط، أضير الاقتصاد العراقى بشدة جراء تراجع النفط الخام منذ عام 2014، مما أغرق البلاد فى أزمة مالية حادة.

ويكافح البلد العضو فى منظمة أوبك من أجل دعم الاقتصاد الذى يعانى من ضائقة مالية وسط معركة مكلفة مع مسلحى تنظيم داعش، الذين لا يزالون يسيطرون على مساحات رئيسية فى شمال البلاد وغربها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

ارتفاع أسعار النحاس العالمية في بورصة لندن

ارتفاع أسعار النحاس العالمية في بورصة لندن