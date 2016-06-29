خطوات تدبير المنزل بعد استضافة دعوة رمضانية

قد يشكّل تنظيف وتنظيم المنزل، بعد استضافة دعوة رمضانية، عبئاً على ربة المنزل. ولكن، ثمة بعض الخطوات الضرورية التي تسهّل عليها مهامها، في هذا المجال:

1. يمكن جمع الأطعمة المتبقية وحفظها في علب الـ"بلاستيك" إذا كانت في حالة جيدة، مع التخلّص من البقايا غير الصالحة للأكل. إن استهلال الترتيب بهذه الخطوة يفرغ المطبخ من الأغراض، ويسهّل الحركة فيه.

2. يفضّل جمع كلّ الصحون المتّسخة من غرفة الطعام، مع المسارعة إلى جليها.

3. إن التقاط الغبار المتراكم على الأرضيّة بواسطة المكنسة الكهربائية، يشعرك بالنظافة الفورية. وكذلك، يفعل نفض

الغبار المتراكم على الأثاث، مع استخدام قطعة من القماش المبلّل لمسح البصمات الظاهرة.