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«الليثى» يٌحقق حلم أم حافظة للقرآن برحلة عمرة من «خط الخير»

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«الليثى» يٌحقق حلم أم حافظة للقرآن برحلة عمرة من «خط الخير» «الليثى» يٌحقق حلم أم حافظة للقرآن برحلة عمرة من «خط الخير»

أرشيفية

كتبت ـ إنجي لطفي:

قدم الإعلامي عمرو الليثى رحلة عمرة، الأربعاء،  للحاجة آمال صبحي، حافظة القران الكريم كاملاً.

وكان الليثى قد استقبل مكالمة هاتفية من خلال برنامجه “خط الخير” المذاع عبر ” راديو ” ، من الحاجة امال صبحي عبد الرحمن ، تبلغ من العمر 50 عاماً من أبو قير محافظة الاسكندرية بعد  أن روت له قصتها، حيث كان زوجها يعمل موظف و توفى من 18 سنة، و ترك لها 3 اولاد كلهم فى مراحل التعليم و كانت تبيع ملابس و خضاركما كانت تقوم باعمال بسيطة كعمل الفطير والخبز  فى منزلها وتقوم ببيعه لكى  تسطيع تربية أولادها.

وأضافت أن معاش زوجها 600 جنيه، وهى تدفع 500 جنيه ايجار شقة، واصيبت بجلطة في العين وأصبحت لا تتحرك من السرير، فحقق لها الليثي رغبتها في زيارة بيت الله الرحام.

 

 

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