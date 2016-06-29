دراسة: كرة القدم قاتلة لمشجعيها أحيانا.. خليك هادى

أوضحت عدة دراسات علمية أجريت فى بريطانيا وسويسرا وأخيرا فى فرنسا بمناسبة إقامة كأس الأمم الأوروبية فى باريس، ونشرت بالدول الثلاث أن التفاعل المتزايد للمشجعين المهتمين بكره القدم - هذه الرياضة الشعبية والأكثر انتشارا على مستوى العالم - مع اللاعبين ومع نتائج المباريات يؤدى لدى بعض الشباب إلى سرعة ضربات القلب، وبالتالى احتمال الإصابة بأزمة قلبية سريعة ومفاجئة قد تؤدى إلى الوفاة.

وكانت الدراسات التى أجريت فى فرنسا بعد نهائى كأس العالم لكره القدم قد أوضحت انخفاض عدد الوفيات بالأزمة القلبية بسبب انتصار فرنسا على البرازيل فى كأس العالم فى 1998.

أما الدراسة التى أجريت فى سويسرا عام 2006 أوضحت زيادة وفيات الأزمات القلبية بنسبة 63% مما جعل أطباء القلب يحذرون من شدة الانفعال عند مشاهدة مباريات كأس الأمم الأوروبية لعدم التعرض للأزمات القلبية التى تؤدى إلى الوفاة .

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