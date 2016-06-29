تأجيل قانون "الأعلى للصحافة".. ومصطفى بكرى: عبدالعال وعدنى بمناقشته 17 يوليو

اعترض مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، على عدم مناقشة مشروع القانون المقدم منه و324 نائبا آخرين بتعديل الماده 68 من القانون 96 لسنة 96، بهدف تفويض رئيس الجمهورية لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، فى جلسة اليوم الأربعاء، موضحاً: "تم رفع الجلسة وتأجيل القانون بطريقة فجائية".

وأضاف بكرى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن عدم مناقشة القانون من شأنه تفاقم المشاكل داخل المؤسسات الصحفية، لافتاً إلى أنه أمر كان يستوجب مواجهته منعاً لزيادة تعقيد تلك المشكلات، مؤكداً: "رئيس البرلمان وعدنى مناقشة القانون 17 يوليو المقبل، فى أول جلسة للبرلمان عقب أجازة عيد الفطر".

مصطفى بكرى: البرلمان يناقش تعديل قانون "الأعلى للصحافة" اليوم

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