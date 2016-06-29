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طلاب الثانوية العامة ينهون تظاهرهم أمام"الصحفيين" بعد مفاوضات مع الأمن

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طلاب الثانوية العامة ينهون تظاهرهم أمام"الصحفيين" بعد مفاوضات مع الأمن طلاب الثانوية العامة ينهون تظاهرهم أمام"الصحفيين" بعد مفاوضات مع الأمن
أنهى، منذ قليل، طلاب وطالبات الثانوية العامة تظاهرهم على سلالم نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت، عقب تفاوض قوات الأمن معهم لانهائها بشكل سلمى حتى لا يتم فض المظاهرة بالقوة، وسادت مشادات ومناوشات بين بعض الطلاب بسبب إصرار البعض على الاستمارة ورغبة البعض الآخر فى المغادرة.

وأجبر البعض زملاءهم على المغادرة حتى لا يتعرضوا لأذى، وسادت حالة من الانفعال والغضب بعض الطلاب.

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