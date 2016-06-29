قوات الأمن تطارد مسيرة لطلاب الثانوية العامة بشوارع وسط القاهرة

شهدت، منذ قليل، شوارع وسط البلد مطاردة قوات الأمن لطلاب الثانوية العامة أثناء تنظيمهم مسيرة احتجاجية من نقابة الصحفيين وحتى شارع الجمهورية، عقب إنهاء تظاهرهم أمام نقابة الصحفيين.

وكان طلاب وطالبات الثانوية العامة قد تظاهروا ظهر ،اليوم الأربعاء، على سلالم نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت، للمطالبة بعدم إعادة امتحان الديناميكا وعدم تأجيل امتحانات بعض المواد الأخرى، فضلا عن المطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى.

- طلاب الثانوية العامة ينهون تظاهرهم أمام"الصحفيين" بعد مفاوضات مع الأمن