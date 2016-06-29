وفاة سائق آسيوي جراء اصطدام ثلاث شاحنات

توفي سائق شاحنة آسيوي الجنسية نتيجة اصطدام ثلاثة شاحنات على شارع الإمارات.

وأوضح العميد سعيد حمد بن سليمان ، مدير مركز شرطة الراشدية، انه بعد ورود بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث اصطدام بين عدة مركبات على شارع الإمارات، تحركت الدوريات المختصة على الفور الى مكان الحادث، وتبين أن الحادث وقع نتيجة لإصطدام ثلاث شاحنات على شارع الامارات بالاتجاه إلى الشارقة بالقرب من المخيمات الشتوية، ونتيجة لاصطدام السيارة الثالثة مع السيارة الثانية قامت المركبة الثانية بصدم الأولى، وأسفر عن ذلك وفاة سائقها، آسيوي الجنسية يبلغ من العمر 43 سنه وأصيب سائق الشاحنة الثانية بإصابات متوسطة .

وقامت الدوريات المختصة بنقل المتوفي والمصاب الى اقرب مستشفى واتخاذ جميع الأجراءات المرورية اللازمة.