مصرع 5 موظفين وإصابة آخر في حادث تصادم بطريق «سفاجا ـ قنا‎»

لقى 5 موظفين بضرائب مبيعات الغردقة مصرعهم، اليوم الأربعاء، وأصيب آخر نتيجة حادث اصطدام سيارة ملاكى بأخرى نقل على طريق “سفاجا ـ قنا”.

تم نقل المصاب والجثث إلى مستشفى قنا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقا​ت.

كان الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف البحرالاحمر قد تلقى بلاغا عن حادث اصطدام ملاكى برقم 7453 ق ع ب بسيارة نقل قنا برقم 5315 بعد الكيلو 95 اتجاه قنا.

تم الدفع بسيارات الإسعاف، حيث تبين وجود خمس جثث لموظفي ضرائب المبيعات بالغردقة فى السيارة الملاكى وهم في طريقهم لقضاء الاجازة معهم.

وأكد شهود عيان، أن الحادث وقع في المواجهة واستعانت فرق الاسعاف بقوات الدفاع المدني لاستخراج الجثث.