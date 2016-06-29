محمد حلمي يوجه رسالة للجمهور عبر في الجول.. ' الزمالك فوق الجميع '

بعد انتهاء الأزمة التي هزت نادي الزمالك في الساعات الماضية من خلاف دب بين مرتضى منصور رئيس النادي والجهاز الفني بقيادة محمد حلمي، وجه المدير الفني للفريق رسالة لجمهور الزمالك عبر FilGoal.com .

FilGoal.com أجرى حوارا مع محمد حلمي ينشره بعد قليل، وفيه وجه حلمي رسالة لجمهور ناديه.

وقال حلمي "أشكر جمهور الزمالك. مهما شكرتهم لن أوفيهم حقهم".

وأضاف "حب جمهور الزمالك وسام على صدري. أشكرهم وسأظل أشكرهم ما حييت".

وأردف "أشكر من اتصل بي من الجمهور ومن الإدارة للاطمئنان علي".

وأتم "الزمالك فوق الجميع. جميعنا نحتمي بالكيان".