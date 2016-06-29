تحدي_كلير_في_الجول – حازم إمام يوجه 3 أسئلة محرجة لبركات

الآن حان الدور على حازم إمام.. هل يستطيع إحراج محمد بركات؟ تابعونا في فيديو جديد من #تحدي_كلير_في_الجول.

حازم إمام يسأل بركات عن الفارق في التحكيم بين فترة لعب الزئبقي للإسماعيلي، وللأهلي.

ويوجه الثعلب سؤالا لبركات عن لحظة خرج فيها نجم الأهلي عن شعوره وضرب لاعبا في أرض الملعب.

ثم يضرب إمام صديقه بركات بسؤال عن حقيقة تشجيع الزئبقي للزمالك، ويكشف الأخير الكثير من الكواليس عن هذا الموضوع.

شاهدوا الفيديو:

أو عبر يوتيوب:

ومن خلال التطبيق.. اضغط هنا

أو من خلال هذا الرابط..

حازم إمام فاز في النسخة الأولى من تحدي كلير. تفوق الإمبراطور على خالد بيبو وسيد معوض وشيكابالا وكهربا ومصطفى فتحي وعمرو زكي وهشام حنفي وأحمد فهمي وهشام ماجد وأحمد الشناوي وأخرين.

هنا قرر محمد بركات أن الوقت قد حان لتحدي الثعلب.. واليوم نقدم لكم اللقاء الأول بين الثنائي.

قبل النزول إلى أرض الملعب لدخول تحدي Clear Game of 7 وألعابه الـ7 الممتعة، يحضر الثنائي مؤتمرا صحفيا، لكنه لا كأي مؤتمر صحفي.

--

واستعدوا لأن المباراة في المهارات بين حازم وبركات ستنطلق قريبا مع #تحدي_كلير_في_الجول.. Clear Game of 7