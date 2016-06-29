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3 طلبات من مرتضى للاعبي الزمالك

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3 طلبات من مرتضى للاعبي الزمالك 3 طلبات من مرتضى للاعبي الزمالك

عقد مرتضى منصور رئيس الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل مران اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة سموحة يوم الاثنين.

وخلال الجلسة، طلب مرتضى 3 طلبات من لاعبي الزمالك.

الأول كان تحقيق الفوز على سموحة والأهلي في الدوري، خصوصا أن الفوز بالأخيرة مطلب جماهيري.

أما الطلب الثاني فكان الفوز ببطولة إفريقيا، من أجل التأهل لكأس العالم للأندية.

الطلب الثالث كان موجها لباسم مرسي ومحمود عبد المنعم "كهربا"، حيث طالبهما بالتألق للعودة لصفوف .

كما وقام منصور بإبلاغ لاعبيه بضرورة إبلاغ حازم إمام قائد الفريق بأي أزمة أو مشكلة من أجل إبلاغها للإدارة حيث سيكون هو همزة الوصل في الفترة المقبلة.

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