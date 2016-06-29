حوار في الجول – محمد حلمي يتحدث عن مرحلة البطولات في الزمالك.. ولقاء الأهلي

قبل أن يقول محمد حلمي المدير الفني للزمالك أي شيء، شدد أنه "لا يوجد أزمة بالنسبة لي.. نادي الزمالك وجمهوره فوق أي اعتبار بالنسبة لي".

"في البداية أريد التنويه أنه لا يوجد أزمة بالنسبة لي.. نادي الزمالك وجمهوره فوق أي اعتبار بالنسبة لي".

"لم أجلس مع مرتضى منصور. هل تعلم أن رقم مرتضى منصور ليس على هاتفي حتى اللحظة؟".

"الفترة المقبلة في الزمالك حرجة وصعبة وتحتاج تكاتف من الجميع، لأن المرحلة المقبلة مرحلة حسم البطولات. نتمنى التوفيق لأن جمهور الزمالك محتاج أن يفرح".

"بقاء شيكابالا؟ بعد نهاية الموسم سأقول رأيي في كل اللاعبين. لن أتحدث عن أي لاعب قبل نهاية الموسم".

"أزمة حمودي؟ متبقي يومين على انتهاء الإعارة. نحن أمام أمر واقع وننتظر الحل".

"سأقدم تقريري للإدارة عقب مباراة الأهلي".

"خسارة الأهلي أمام أسيك؟ عندما أجريت قرعة دوري الأبطال قلت أنه لا يوجد مجموعة أسهل من أخرى. الثمانية فرق لديهم فرصة للوصول".

"كرة القدم لا تعترف بالورق والتاريخ، المهم الواقع والمجهود والإخلاص والتكاتف والحب والعزيمة".

"نريد الجمهور أن يقف خلف الزمالك والأهلي لأن دوري أبطال إفريقيا غائب عن مصر من فترة".

"هزيمة الأهلي لا تعني لنا شيئا.. نتمنى له التوفيق فيما هو قادم إفريقيا ولكنه يحتاج مجهودا مضاعفا في الـ4 مباريات المتبقية".

"لقاء الأهلي في نهاية الدوري؟ ليس تحصيل حاصل بالتأكيد. الفريقان يلعبان باسم أندية كبار والفريقان يريدان تحقيق الفوز".

"أشكر جمهور الزمالك. مهما شكرتهم لن أوفيهم حقهم".

"حب جمهور الزمالك وسام على صدري. أشكرهم وسأظل أشكرهم ما حييت".

"أشكر من اتصل بي من الجمهور ومن الإدارة للاطمئنان علي".

"الزمالك فوق الجميع. جميعنا نحتمي بالكيان".