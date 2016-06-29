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الوزراء: نقل المعلمات المغتربات في مسابقة 30 ألف معلم إلى محافظاتهم

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الوزراء: نقل المعلمات المغتربات في مسابقة 30 ألف معلم إلى محافظاتهم الوزراء: نقل المعلمات المغتربات في مسابقة 30 ألف معلم إلى محافظاتهم

مدرسة  صورة أرشيفة

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على التوصيات الصادرة عن اللجنة المشكلة لوضع آلية لحل مشكلة إعادة تسكين المعلمات المغتربات وذوي الاحتياجات الخاصة المسكنين خارج محافظات إفماتهم ضمن مسابقة الـ30 ألف معلم.

وتضمنت التوصيات، بحسب بيان صادر عن المجلس اليوم، إعادة تسكين من ترغب من المعلمات/الاخصائيات المغتربات، وذوى الاحتياجات الخاصة إلى محافظات الاقامة بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن إلى إدارة التنسيق المختصة بالمديرية التعليمية التى يعمل بها مقدم الطلب، والموجود على رأس العمل، لإحالته إلى التنسيق المختص بديوان عام الوزارة، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعى والاقتصادى.

كما شملت التوصيات عدم التقييد بميزانيات العجز، وفى حالة وجود زيادة فى التخصص فى محافظة معنية، يتم توزيع المعلمات العائدات اليها إلى المحافظات المجاورة حسب اختيار المعلمة، وكذا حل مشكلات العجز التى سوف تطرأ فى بعض المحافظات نتيجة اعادة التسكين عن طريق مسابقة محلية يعلن عنها داخل كل محافظة بها عجز فى تخصصات محددة، وتقوم ادارات التنسيق المختلفة بتحديد الاعداد المطلوبة بعد اتمام اجراءات اعادة التسكين، على أن يصدر قرار التعاقد من وزير التربية والتعليم ، وذلك من العقود المتبقية فى المسابقة التى لم يتم التعاقد عليها.

ويأتي ذلك سعيًا لحل مشكلة اعادة تسكين المعلمات المغتربات، وذوى الاحتياجات الخاصة المسكنين خارج محافظات إقامتهم ضمن مسابقة الثلاثين ألف معلم مساعد/اخصائى مساعد.

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