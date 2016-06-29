تقرير:الشاى الأخضر البديل الأمثل للقهوة.. ينشطك من غير أضرار

قد يلجأ الكثير إلى شرب القهوة، وذلك بغرض استعادة النشاط والقدرة على القيام بمهام العمل، على الرغم من وجود الكثير من التأثيرات السلبية على الصحة، لكن وجد أن شرب الشاى الأخضر له نفس الميزة، وبه العديد من الفوائد الصحية.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى"بولد سكاى" أن من المعروف أن القهوة تساعد على زيادة النشاط البدنى والقدرة على التركيز فى القيام بالمهام، لكن الإفراط فى شرب القهوة والكافيين، له تأثيرات سلبية على الصحة ينتج عنها الشعور بالتوتر والقلق، وقد تؤدى إلى الإدمان، مضيفا أن الشاى الأخضر أفضل بديل للقهوة، لأنه يقدم الكثير من الفوائد الصحية التى تتضمن الآتى:

>1- الشاى الأخضر يحتوى على مركب التيانين الذى يحفز نشاط الدماغ، ويجعلك قادرا على التركيز بشكل أفضل على المهام التى تقوم به بعد شرب الشاى الأخضر.

>2- على الرغم من أنك قد تعتقد أن القهوة تجعل عقلك نشطا، فى الواقع الشاى الأخضر يمكن أن يبقى عقلك فى حالة نشطة.

>3- أكدت الدراسات أن الشاى الأخضر له العديد من الفوائد الصحية الأخرى، يمكن أن يمنع أنواع معينة من السرطان، ومرض ألزهايمر، كما أن احتوائه على مضادات الأكسدة تحمى الخلايا العصبية.

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