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جامعة بنها تشكل لجنة للتحقيق فى تسريب امتحان "آداب إعلام"

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جامعة بنها تشكل لجنة للتحقيق فى تسريب امتحان "آداب إعلام" جامعة بنها تشكل لجنة للتحقيق فى تسريب امتحان "آداب إعلام"
أصدر الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، قرارا بتشكيل لجنة قانونية برئاسة الدكتور السيد فودة عميد كلية الحقوق بالجامعة، وعضوية عدد من الأساتذة بالكلية وإدارة الشئون القانونية، للتحقيق فى واقعة تسريب امتحانات قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة بنها.

وقرر رئيس الجامعة إحالة مسئولى الكنترول المركزى والتصوير والمطبعة ومسئولى وضع الامتحانات للتحقيق، عقب تمكن إدارة الأمن الإدارى بالجامعة من ضبط طالب قطرى خلال بيعه الامتحانات ونماذج الإجابات بكلية الآداب.

تلقى الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة والدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب من إدارة الأمن الإدارى بالجامعة بتمكن أخصائى الأمن بكلية الآداب من ضبط الطالب صالح عقيل، الطالب بالفرقة الأولى بقسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة بنها، خلال بيعه أسئلة الامتحانات ونماذج الإجابات لطلاب القسم بمادة الترجمة الإعلامية.


>نائب رئيس جامعة بنها يلتقى قنصل العراق بالقاهرة
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