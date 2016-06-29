محافظ البحر الأحمر يتفقد أعمال مكافحة التلوث الزيتى لشواطئ الغردقة

تفقد اليوم الأربعاء، اللواء أحمد عبد الله محافظة البحر الأحمر أعمال شركة بتروسيف بالتعاون مع جهاز شئون البيئة فى مكافحة التلوث الزيتى الذى انتشر منذ أمس الأول، ببعض شواطئ مدينة الغردقة.

وأكدت شركة بتروسيف التى تقوم بأعمال بإزالة أى أثار للتلوث على الشواطئ سرعة استمرار أعمال مكافحة التلوث لحين إزالة جميع المخلفات الزيتية واستعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل الاسبوع المقبل استعدادا لدخول عيد الفطر المبارك.

وحصرت شركة بتروسيف لمكافحة التلوث الزيتى الفنادق التى انتشر التلوث على شواطئها وتم تجميع الزيت من على الشاطئ باستخدام المعدات والتقنيات الفنية الحديثة وتم حصر كميات الزيت التى سحبها من المياه حتى الآن 107 متر مكعب وعدد 7 متر مكعب رمال ملوثة بالزيت وجارى تطهير الشواطئ التى أصابها التلوث.

يذكر أن تستمر عملية مكافحة التلوث الزيتى لشواطئ الغردقة لليوم الثالث على التوالى بمشاركة وزارة البيئة والبترول، وعمل مسح جوى للتأكد من انتهاء الزيت من المناطق التى تمت مكافحتها.

وكان مصدر الزيت الخام الذى انتشر بشواطئ الغردقة صادر من كسر بأحد خراطيم الشحن التابع لاحدى شركات العاملة بمنطقة جبل الزيت شمال شرق الغردقة.

لليوم الثالث.. "البيئة" تواصل جهودها لإزالة التلوث الزيتى من شواطئ الغردقة

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