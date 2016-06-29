بالصور.. محافظ بنى سويف يسلم 227 عقد تمليك أراضى أملاك دولة للمواطنين

سلم اليوم الأربعاء، المهندس شريف محمد حبيب محافظ بنى سويف، 227 من عقود تمليك أراضى أملاك الدولة على المنتفعين من أبناء المحافظة، بمقر نادى الإدارة المحلية بمدينة بنى سويف.

وقدم المحافظ التهنئة للمستفيدين فضلا عن تهنئته لهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور اللواء خالد سيد رئيس مركز ومدينة بنى سويف، والمحاسب محمد عطية مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة.

من جانبه، أشار مديرالأملاك أن هذه العقود تم تحريرها طبقا للقانون 148 لسنة 2006، لافتا إلى الجهود التى بذلها المحافظ فى هذا الشأن، الذى وقع 227 عقدا كل عقد من 3 نسخ من أجل التيسير على المواطنين وتلبية لمطالبهم الأساسية.



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محافظ بنى سويف يتحدث خلال توزيع عقود تمليك اراضى الدولة للمواطنين



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المحافظ يسلم احد المواطنين عقد التمليك



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سيدة تتسلم عقد تمليك ارض



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مواطن يتسلم عقد تمليك اراضى الدولة



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شريف حبيب يسلم مواطنا عقد تمليك اراضى الدولة 6 مواطنا يتسلم عقد تمليك اراضى من المحافظ

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