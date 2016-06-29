الحكومة الفلسطينية لـ"اليوم السابع": شكرى بحث مع الحمد الله مبادرة السيسي

أكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، أن وزير الخارجية سامح شكرى بحث مع رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله كافة التطورات الأخيرة فى الأراضى المحتلة، مشيرا للحديث حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للم الشمل الفلسطينى وإنهاء الانقسام.

وقال المحمود لـ"الـيوم السابع" من رام الله، اليوم الأربعاء، إن الزيارة تأتى فى إطار العلاقات المصرية الفلسطينية القوية والتى تتطلب دائما التشاور والحديث حول كثير من المسائل والقضايا التى تهم الجانبين المصرى والفلسطينى، مشيدا بالدور المصرى الهام والداعم للقضية الفلسطينية فى ظل الوضع الاستثنائى الذى تعيشه المنطقة.

وكشفت المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية عن تحركات مصرية بدأت منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرته التى أطلقها منذ أسابيع للم الشمل الداخلى الفلسطينى، مشيرا إلى سعى مصر تحريك المياه الراكدة والدفع بالقضية الفلسطينية إلى الحل، حيث تمارس القاهرة دورها كدولة شقيقة وكبرى مهتمة بالقضية الفلسطينية، معربا عن تقدير الحكومة الفلسطينية للدور المصرى الهام تجاه المصالحة وإنهاء الانقسام وتحقيق مصالحة فلسطينية شاملة.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة الفلسطينية أطلع شكرى على آخر التطورات السياسية والانتهاكات التى يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطينى ولاسيما اقتحام المسجد الأقصى، والجهود التى تبذلها الحكومة لإعادة إعمار قطاع غزة، كذلك أكد الحمد الله أن فلسطين ملتزمة بعدم العودة للمفاوضات إلا بمسار دولى جديد يضمن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال وفق جدول زمنى.

رئيس الوزراء الفلسطينى لـ"شكرى": لن نفاوض إسرائيل إلا وفق مسار دولى جديد

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