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الوزراء: إسناد مشروعات الإسكان الاجتماعي لشركات المقاولات المصرية بالأمر المباشر

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الوزراء: إسناد مشروعات الإسكان الاجتماعي لشركات المقاولات المصرية بالأمر المباشر الوزراء: إسناد مشروعات الإسكان الاجتماعي لشركات المقاولات المصرية بالأمر المباشر

مشروع الاسكان الاجتماعي

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على اسناد تنفيذ وحدات مشروع الاسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل بالمدن الجديدة بالاتفاق المباشر لشركات المقاولات المسجلة باتحاد مقاولى تشييد البناء المصرى، والتى أثبتت جديدة فى تنفيذ المشروعات السكنية، والتى لها سابقة خبرة فى مشروعات الاسكان.

ويأتي ذلك بحسب بيان صادر عن المجلس اليوم، فى إطار العمل على توفير مسكن ملائم للمواطنين من محدودى الدخل من خلال مشروع الاسكان الاجتماعى، وإنشاء مدن جديدة، والتوسع فى الاسناد لأكبر عدد من الشركات المسجلة باتحاد مقاولى التشييد والبناء المصرى لسرعة انجاز تلك المشروعات.

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