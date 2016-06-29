أجمل أفكار هدايا العيد من "تيفاني"

إن عيد الفطر مناسبة جميلة تضفي الفرح على حياة الناس كما أنه موعد يتبادل فيه الأحباء والأعزاء أجمل الهدايا. لذا تقدم "تيفاني" Tiffany مجموعة من أجمل المجوهرات والتصاميم التي ستحظى بإعجاب أي رجل أو امرأة.

حيث ولطالما رافقت "تيفاني" Tiffany الناس خلال احتفالاتهم وأهم لحظات حياتهم فهي الدار التي تشتهر بمعاييرها الصارمة في الجودة والحرفية العالية التي تُتَرجَمُ في تصاميم رائعة تتميز بأسلوب نيويورك وهذا ما جعل منها عنواناً للهدايا العزيزة.

وإذا كنت تبحث عن هدايا للرجال أو النساء لتقدمها بمناسبة العيد، فليس هناك ما يضاهي سحر العلبة الزرقاء الأيقونية التي تحوي أسعد المفاجآت. نقترح لها مجوهرات أيقونية من Tiffany T أو مفاتيح تيفاني، أو مجوهرات عصرية التصميم من Atlas أو Return to Tiffany. نقترح له تصاميم أنيقة من أزرار الأكمام والمجوهرات بالإضافة إلى ساعات فاخرة سويسرية الصنع من مجموعة Tiffany CT60.

كن على ثقة أنك ستجلب البهجة لأحبائك هذا العيد مع أية هدية تختارها من "تيفاني" Tiffany!