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ساعات"دولتشي فيتا" من لونجين: مزيج من الاناقة والروعة

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الأربعاء 29-06-2016 13:52

لاقت مجموعة "دولتشي فيتا" DolceVita من "لونجين" Longinesالنجاح العالمي منذ اطلاقها. مستوحاة من الفيلم الايطالي "دولتشي فيتا"، يتزين بها معصم النساء اللواتي يستمتعن بملذات الحياة البسيطة. تتميز هذه المجموعة بمزيج من الخطوط الهندسية والمنحنيات الناعمة التي تعزز اناقة وانوثة النماذج المعاصرة.
اليوم، تقدم "لونجين" Longines صيغا جديدة انيقة وانثوية باستخدام الذهب والفولاذ .يتطابق تاج الذهب الوردي الصلب وميناء الساعة ذي اللون الوردي مع سوار الساعة المصنوع من الذهب الوردي والفولاذ. فمن خلال اناقة هذه النماذج الحديثة، ستُفتن النساء اللواتي يعشقن ارتداء الاكسسوار الذي يعكس صورتهن خلال نزهة قرب مضمارالسباق.
تحتوي علب الفولاذ ضمن مجموعة "لونجين دولتشي فيتا"Longines DolceVita على تاج من الذهب الصلب ومتوفرة في اصدار مرصع بالماس. كما تتوفر النماذج في اربعة احجام وبحركة كوارتز. تتميز ساعات هذه المجموعة بميناء فضي (طلاء flinqué)، ترقيم روماني ملون، ميناء مزين باللؤلؤ الابيض ومعزز بالماس، رسم الساعة الرملية بالذهب الوردي، اضافة الى سوار من الذهب الوردي.

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سيدتي