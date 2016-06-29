مارغو روبي تتألق بالكيمونو الياباني

تتنوع إطلالات النجمات تماشياً مع ما تقدمه أشهر دور الأزياء العالمية دائماً، وقد جذبتنا الإطلالة الأنيقة للممثلة مارغو روبي Margot Robbie التي اختارت الكيمونو الياباني للاحتفال بإطلاق فيلم "أسطورة طرزان" في مدينة لوس أنجلوس.

وظهرت مارغو بتصميم مستوحى من الكيمونو باللون الأسود ذي التطريزات الوردية والأكمام المزينة بالفرو من "غوتشي Gucci"، ونسَّقته مع حذاء مرتفع وأنيق من نفس الماركة لتكتمل إطلالتها الأنيقة، كما استخدمت مكياجاً وردياً ناعماً يتماشى مع إطلالتها الجميلة.

هل من الممكن أن ترتدي الكيمونو في إطلالتك المقبلة، أم تعتقدين أنها خطوة جريئة من الممثلة مارغو روبي؟