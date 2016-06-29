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بالصور.. مركز حضانات الأقصر الجديد يستقبل أول طفل حديث الولاده بعد افتتاحه

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استقبل مركز الحضانات للأطفال حديثى الولادة والمبتسرين بمحافظة الأقصر اليوم الأربعاء، أول طفل عقب إفتتاحه رسمياً.

كان فى استقبال أسرة الطفل كل من الدكتورة ناهد محمد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور خلف عمر مدير مستشفيات الأقصر، وتم وضع حالة الطفل على إحدى الحضانات التى تم تركيبها بأعلى مستويات التقنية داخل المركز.

من جانبه، صرح الدكتور خلف الله عمر، مدير عام إدارة مستشفيات الأقصر، أنه تم إفتتاح المركز رسمياً منذ أيام عقب إنتهاء أعمال تجهيز وتشطيب مركز الحضانات لحديثى الولادة والمبتسرين خلف مستشفى الأقصر الدولى، وشارك فيه عدد من رجال الأعمال من أهل الخير ومؤسسة اسمعونا.

وأضاف مدير عام إدارة مستشفيات الأقصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأقصر وصلت إلى الاكتفاء الذاتى من الحضانات، حيث إن وزير الصحة أعلن إرسال 19 حضانة جديدة لتزويد المحافظة بها، وذلك بالإضافة إلى الحضانات الأساسية بمستشفيات المحافظة.

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وصول أول طفل حديث الولادة لمركز الحضانات الجديد بالاقصر

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وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفيات الاقصر يحتفيان باول حالة تدخل المركز بالمجان

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مركز الحضانات الجديد يستقبل الاطفال حديثي الولادة بالمجان

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اول طفل يدخل مركز حضانات الاقصر الجديد

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اسرة اول طفل وسعادة بدخوله مركز الحضانات الجديد مجاناً

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قيادات صحة الاقصر يحتفلون بدخول اول طفل لمركز الحضانات الجديد


>بالصور..مدير مستشفيات الأقصر:مركز الحضّانات يقضى على استغلال المراكز الخاصة
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