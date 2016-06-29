الطيران العراقى يدمر رتلا كبيرا من "داعش" فر من الفلوجة بالأنبار

كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية حاكم الزاملى، عن محاولة رتل كبير تابع لتنظيم "داعش" الإرهابى قرب ناحية عامرية الفلوجة شرق محافظة الأنبار الفرار إلى المناطق الصحراوية، حيث دمر الطيران العراقى أكثر من 140 سيارة من رتل داعش بصحراء الرزازة بين كربلاء والفلوجة.

وأوضح الزاملى - فى تصريح اليوم الأربعاء - أنه تم رصد حوالى 150 سيارة متنوعة بينها سيارات مسلحة، وإبلاغ قيادة العمليات المشتركة وتنبيه كافة القطاعات العسكرية بالمنطقة، إلا أن الرتل تمكن من كسر الطوق الأمنى واتجه إلى عامرية الفلوجة عبر شارع المكسر إلى الحبانية للهروب إلى المناطق الصحراوية.

وأكد قائد طيران الجيش العراقى الفريق حامد المالكى تدمير رتل كبير لعصابات داعش فى المنطقة الصحراوية بين محافظتى كربلاء والأنبار بالقرب من الفلوجة، حيث أوضح أن الطيران دمر أكثر من 140 سيارة من رتل داعش بصحراء الرزازة بين كربلاء والفلوجة.

وقال مصدر أمنى إن القوات التابعة لقيادة الفرقة الثامنة بالجيش وبإسناد من طيران الجيش تمكنت من تدمير رتل سيارات من داعش حاول استهداف قاعة "الحبانية" الجوية غرب الفلوجة، وطهرت منطقتى الحلابسة والبو علوان.

وأشار الزاملى إلى أن بعض قيادات داعش اصطحبوا عوائلهم فى الرتل وتم إبلاغ التحالف الدولى لقصف الرتل جوا، إلا أن التحالف رفض بدعوى وجود مدنيين ضمن الرتل.

وأضاف أن قيادة العمليات المشتركة كلفت طيران الجيش والقوة الجوية العراقية بقصف الرتل رغم سوء الأحوال الجوية الذى يشكل خطرا على الطائرات العراقية، وتمكنت من قصف عدد كبير من السيارات، إلا أن بعض الإرهابيين فروا باتجاه منطقة الثرثار والحبانية والرزازة، وأن طيران الجيش يتابعهم ويرصد تحركاتهم للقضاء عليهم.

ولفت الزاملى إلى أن التحالف الدولى لم يقم بمهامه بضرب الرتل رغم امتلاكه الطيران المناسب لهذه المهمة، قائلا: "نتوقع أن تكون هناك صفقة بين داعش والتحالف بهذا الأمر".

من جانبه، أشار رئيس كتلة "بدر" النيابية قاسم الأعرجى إلى أن رتل داعش تمكن من فتح ثغرة بالساتر الترابى المقابل للحشد العشائري، عبر ناظم المجرة والجزيرة، وأن الرتل توارى فى مناطق زراعية مفتوحة بين عامرية الفلوجة والحبانية غرب نهر الفرات، وحاول الهروب إلى القائم قرب الحدود مع سوريا أو النفاذ إلى جزيرة الخالدية.