المشروع الإسلامي لرصد الأهلة: الأربعاء 6 يوليو عيد الفطر المبارك

تتحرى معظم الدول الإسلامية هلال العيد (شوال 1437 هـ) يوم الإثنين 04 يوليو، وفي ذلك اليوم سيغيب القمر قبل الشمس في معظم الدول الإسلامية، مما يجعل رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة من هذه المناطق، وعليه من المفترض أن يكون يوم الثلاثاء 05 يوليو هو المكمل لشهر رمضان ويكون يوم الأربعاء 6 يوليو يوم عيد الفطر السعيد.

وأكد المهندس محمد شوكت عودة رئيس المشروع الإسلامي لرصد الأهلة استحالة رؤية الهلال يوم الإثنين 4 يوليو من قارة أستراليا وقارة آسيا وقارة أوروبا وشمال أفريقيا، ورؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة بصعوبة عن طريق التلسكوب فقط من أجزاء من أمريكا الجنوبية، وبسبب إمكانية الرؤية هذه فقد أعلنت تركيا وأعلن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث أن يوم الثلاثاء هو يوم العيد في تلك المناطق.

وأشار إلى أن يوم 29 رمضان سيكون يوم الثلاثاء في كل من سلطنة عمان والمملكة المغربية والهند وباكستان وإيران وبروناي وبنغلادش وسريلانكا وبعض الدول الإسلامية في أفريقيا فستتحرى هذه الدول الهلال يوم الثلاثاء، ليكون بذلك العيد عندهم إما الأربعاء أو الخميس، وحيث أن رؤية الهلال يوم الثلاثاء ممكنة بسهولة بالعين المجردة من مناطق واسعة من العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن يكون العيد يوم الأربعاء في جميع العالم الإسلامي، ما عدا تركيا ودول البلقان التي أعلنت من الآن أن العيد عندهم سيكون يوم الثلاثاء.