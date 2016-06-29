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أغرب علاج للأورام.. سموم الجمرة الخبيثة تساهم فى مكافحة السرطان

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أغرب علاج للأورام.. سموم الجمرة الخبيثة تساهم فى مكافحة السرطان أغرب علاج للأورام.. سموم الجمرة الخبيثة تساهم فى مكافحة السرطان
كشفت صحيفة "ديلى البريطانية" عن أغرب صيحة لعلاج السرطان بواسطة الجمرة الخبيثة أو الأنثراكس، وهى تعد من الأمراض المعدية الخطيرة للغاية، تتسبب فيها بكتيريا عصوية الشكل تعرف باسم "Bacillus anthracis".

وكشفت الدراسة الأمريكية التى أشرف عليها باحثون من المعاهد الوطنية للصحة أن السموم التى تفرزها البكتيريا المسببة للجمرة الخبيثة تساهم فى علاج الأورام السرطانية، لافتة إلى أن السموم تحتوى على 3 بروتينات، كل واحد منها على حدى غير مسرطن.

وتمكن العلماء باستخدام الهندسة الوراثية من تعديل طبيعة بروتينات سموم الجمرة الخبيثة، ثم استخدامها بعد ذلك لمكافحة نمو الأورام السرطانية، وذلك عن طريق استهداف الخلايا المبطنة للأوعية الدموية، والتى تغذى الورم بالدم والغذاء اللازم، وتصل البروتينات لخلايا الأورام عبر مستقبل "CMG2" الذى يمنع الخلايا السرطانية من التكاثر.

وعلى الرغم من أن هذه التقنية العلاجية لها بعض العيوب، إلا أنها ستتمتع بفاعلية كبيرة فى مكافحة الأورام عند استخدامها جنبا إلى جنب مع العلاج الكيماوى، ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Proceedings of the National Academy of Sciences".


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