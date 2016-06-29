بالصور .. محافظ الأقصر يستقبل سفير الفاتيكان بالقاهرة ويبحثان التعاون المشترك

استقبل محمد بدر محافظ الأقصر، برونو موزارو، سفير دولة الفاتيكان في القاهرة، ومستشار سفارة الفاتيكان، مع وفد من الكنيسة الكاثوليكية، فى إطار زيارته الودية للأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية الأقصر للأقباط الكاثوليك.

وقال برونو، أن هذه تعد زيارته الثانية لمحافظة الأقصر العريقة، ولكنها الأطول حيث شارك بطقوس تشييع جثمان الأنبا يؤانس مطران الأقصر السابق، وطقوس ترسيم الأنبا عمانوئيل، ولكن ستتضمن زيارته هذه المرة والتى ستستمر لمدة 3 أيام، زيارة المعالم الأثرية بالبرين الغربى والشرقى بالأقصر، وذلك لما تتمتع به المحافظة من مكانة عالمية وتاريخية.

وتناول اللقاء، مناقشة تفعيل وتوطيد سبل التعاون بين الفاتيكان ومدينة الأقصر، من خلال بروتوكولات التعاون المشترك، خاصة على الصعيد التعليمى، حيث أن مدارس الكاثوليك لها باعًا طويلًا فى التربية والتعليم، وكذلك تطوير التعليم الفنى بالأقصر، واتفق الطرفان على دراسة إمكانية دعم عدد من مشروعات التطوير بالمحافظة.