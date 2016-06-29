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الأمم المتحدة تعلن وصول مساعدات لكل المناطق المحاصرة فى سوريا

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الأمم المتحدة تعلن وصول مساعدات لكل المناطق المحاصرة فى سوريا الأمم المتحدة تعلن وصول مساعدات لكل المناطق المحاصرة فى سوريا
قالت الأمم المتحدة إن شاحنات تحمل مساعدات طبية وغذائية دخلت بلدتين محاصرتين قرب دمشق، اليوم الأربعاء، الأمر الذى يعنى أن وكالات الإغاثة الإنسانية، وصلت الآن لكل المناطق المحاصرة من سوريا هذا العام.

وحملت القافلة المؤلفة من 38 شاحنة المساعدات لنحو 20 ألف شخص تقدر الأمم المتحدة أنهم يعيشون فى بلدتى زملكا وعربين اللتين تسيطر عليهما .

وقال يعقوب الحلو منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية للصحفيين قبل دخول الشاحنات إن اليوم هو المرة الأولى التى تتمكن فيها الأمم المتحدة من إدخال قافلة مشتركة بين الأمم المتحدة والصليب الأحمر والهلال الأحمر السورى إلى هاتين البلدتين منذ نوفمبر تشرين الثانى 2012.

وتابع قوله إن هذا يعنى أن الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر السورى استطاعت الوصول لكل المناطق المحاصرة من سوريا منذ بداية هذا العام، وذكر الصليب الأحمر أن المساعدات تضمنت طرودا غذائية ودقيق القمح ومستلزمات النظافة وأدوية.

وتقول الأمم المتحدة إن هناك أكثر من نصف مليون سورى يعيشون فى 18 منطقة فى أنحاء البلاد تقع تحت الحصار من الأطراف المتحاربة فى الصراع المستمر منذ خمسة أعوام. وتحدثت منظمات الإغاثة عن حالات وفاة من الجوع فى بلدة مضايا التى تحاصرها الحكومة فى وقت سابق هذا العام.

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مصر 365

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