شكرى يسلم أبو مازن رسالة من السيسى.. ويؤكد: مستمرون فى دعم القضية الفلسطينية

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، فى مقر الرئاسة فى مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية سامح شكرى.

ونقل الوزير شكرى، تحيات الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، ودعم بلاده الثابت والدائم للشعب الفلسطينى ولسياسة الرئيس عباس.

وأكد استمرار مصر فى التشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطينى، خاصة بعد صدور بيان اللجنة الرباعية قريبا، من أجل دعم الجهود الفرنسية، اعدادا لعقد مؤتمر دولى ومحاولة الاستفادة من جهود الرباعية الدولية لاستغلال الفرصة الحالية لاسترداد الحقوق الفلسطينية.

بدوره، عبر الرئيس عن شكره وتقديره لمواقف الرئيس السيسى، ودعمه للشعب الفلسطينى وقضيته العادلة.

كما تم الاتفاق على المتابعة المكثفة فى الأيام والأسابيع المقبلة، والتنسيق والتشاور فى كافة الأمور من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأطلع رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية سامح شكرى، على آخر التطورات السياسية، ومستجدات العملية السلمية، وانتهاكات الاحتلال المستمرة، خاصة بحق المقدسات، لا سيما الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى.

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