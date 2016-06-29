محافظ أسيوط: بدء تشغيل مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي بطاقة 50 سريرا

أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، بدء تشغيل مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي والذي يضم 50 سريرا والذي تم تسليمه في وقت سابق لجامعة أسيوط بنظام نقل الأصول لتشغيلها مشيرا الى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قد جهزت المستشفى بتكلفة تزيد عن 10 ملايين جنيه تمهيدا لعملية التشغيل بهدف توفير الخدمة الصحية اللائقة لسكان المدينة لجذب المواطنين للإقامة بها.

وقال محافظ أسيوط إن المستشفى يتكون من جناح الطوارئ وجناح العيادات وشبكة إطفاء حريق وشبكة غازات متكاملة وشبكة تكييف مركزى بالإضافة إلى المبانى الملحقة بالمستشفى وتشمل غرفتى أمن ومبنى الإسعاف ومبنى المحرقة ومبنى غرف الكهرباء والخزان الأرضى وساحة انتظار للسيارات.

وأكد المهندس ياسر الدسوقي خلال تفقده مبنى المستشفى الجديد ان المدينة تشهد نشاطا مكثفا في تنفيذ المشروعات الخدمية وإتاحة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات لدفع عجلة التنمية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لسكانها مضيفا بانه تم الانتهاء من مشروع ازدواج وصيانة ورفع كفاءة الطريق الرابط بين مدينة أسيوط الام ومدينة أسيوط الجديدة وأضاف بانه تم تسيير 20 ميكروباص جديد لخدمة نقل الركاب من والى المدينة تسهيلا على القاطنين بها.

ومن ناحيته أكد المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة أنه تم تشغيل مستشفى أسيوط الجديدة بطاقة 50 سريرا، موضحا وان المستشفى تقوم باستقبال الحالات بأقسام الجراحة والباطنة والنساء والأطفال على ان يتم التشغيل الكلي عقب اجازة عيد الفطر مباشرة.