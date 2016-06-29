«الوزراء» في ذكرى 30 يونيو: ثورة لفتت أنظار العالم إلى مصر

هنأ مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدا على أهمية العمل على بذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء.

كما تقدم المجلس بالتهنئة إلى جموع الشعب المصري الذي يمضي بإصرار نحو تحقيق آماله وطموحاته، متسلحًا بروح الإرادة، والوعي بحجم المسئوليات والتحديات.

وأكد المجلس خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على المكاسب التي حققتها ثورة الثلاثين من يونيو، والتي لفتت أنظار العالم لما عكسته من صورة مشرفة لانحياز القوات المسلحة الباسلة لإرادة الشعب المصري العظيم في رفض محاولات طمس هويته.

وأشار المجلس إلى نجاح مصر في تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية والوطنية، بصورة شهد العالم بجديتها ونزاهتها، والذي كان له أبلغ الأثر في السير بخطى واثقة نحو إرساء مؤسسات الدولة الديمقراطية، واستعادة مصر لمكانتها ودورها المؤثر في الدائرة الإقليمية والمجتمع الدولي، حيث تم إقرار دستور جديد أرسى أسسًا لبناء دولة ديموقراطية، قائمة على التعددية السياسية، تحقق لأبنائها الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، ثم إتمام الانتخابات الرئاسية وتحقيق التداول السلمي للسلطة في مشهد حضاري ومشرف، واستكمال خارطة الطريق بانتخاب مجلس النواب ليكون معبرًا عن إرادة الشعب.