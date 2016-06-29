أخبار عاجلة

أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف -
مفاجأة.. أوامر عاجلة من مدير أمن الأسكندرية قبل التفجير بلحظات أحبطت كارثة -
الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
روسيا وإيران تدينان الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا -
قوات سوريا الديمقراطية تحاصر مدينة الطبقة من جميع الجهات -
وفاة فلسطيني بعد شهر إطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين -
الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر -
تأييد حبس شقيق وزير التنمية المحلية السابق 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك دون رصيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الوزراء» في ذكرى 30 يونيو: ثورة لفتت أنظار العالم إلى مصر

Google+ Print
«الوزراء» في ذكرى 30 يونيو: ثورة لفتت أنظار العالم إلى مصر «الوزراء» في ذكرى 30 يونيو: ثورة لفتت أنظار العالم إلى مصر

جانب من اجتماع مجلس الوزراء

هنأ مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدا على أهمية العمل على بذل المزيد من الجهد والعطاء لدفع عجلة التنمية والبناء.

كما تقدم المجلس بالتهنئة إلى جموع الشعب المصري الذي يمضي بإصرار نحو تحقيق آماله وطموحاته، متسلحًا بروح الإرادة، والوعي بحجم المسئوليات والتحديات.

وأكد المجلس خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على المكاسب التي حققتها ثورة الثلاثين من يونيو، والتي لفتت أنظار العالم لما عكسته من صورة مشرفة لانحياز القوات المسلحة الباسلة لإرادة الشعب المصري العظيم في رفض محاولات طمس هويته.

وأشار المجلس إلى نجاح في تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية والوطنية، بصورة شهد العالم بجديتها ونزاهتها، والذي كان له أبلغ الأثر في السير بخطى واثقة نحو إرساء مؤسسات الدولة الديمقراطية، واستعادة مصر لمكانتها ودورها المؤثر في الدائرة الإقليمية والمجتمع الدولي، حيث تم إقرار دستور جديد أرسى أسسًا لبناء دولة ديموقراطية، قائمة على التعددية السياسية، تحقق لأبنائها الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، ثم إتمام الانتخابات الرئاسية وتحقيق التداول السلمي للسلطة في مشهد حضاري ومشرف، واستكمال خارطة الطريق بانتخاب مجلس النواب ليكون معبرًا عن إرادة الشعب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر

الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر

أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية

أول بلاغ رسمي ضد رئيس دولة عربية يتهمه بالاشتراك في تفجيري كنيسة طنطا والإسكندرية وبيان هام من الخارجية المصرية

وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر

وزير الزراعة الألماني يصل القاهرة لبحث التعاون مع مصر