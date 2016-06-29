بالصور.. مصادفة مؤلمة لـ خالد سليم: نجا من الانفجار ليتعرّض لحادث سيارة

القاهرة_عمرو رضا

تعرض الفنان خالد سليم لمصادفة لا تصدق، بعدما نجا بأعجوبة من انفجار سيارة ضمن أحداث حلقة الأمس لمسلسل "مأمون وشركاه"، ليقع بعد ساعة واحدة من انتهاء عرض الحلقة، حادث سيارة حقيقي أغرب من الخيال، إذ انقلبت سيارته رباعية الدفع، ولكنه خرج سالما دون إصابات.

المطرب والممثل خالد سليم سيطر بشخصية زكريا على أحداث حلقة الأمس من مسلسل "مأمون وشركاه" بعدما تعرض لانفجار سيارة ملغومة تقف أمام قصر والده ، ونجا بأعجوبة بعد تدخل جراحي لوقف نزيف داخلي وتطهير الجسم من الشظايا، وبعد ساعة واحدة من عرض الحلقة نشر عبر حسابه الموثق بموقع الفيس بوك صورة لسيارة سوداء اللون رباعية الدفع مقلوبة على جانبها وعلق عليها قائلاً: قدر الله وما شاء فعل ..الحمد لله .انا بخير الحمد لله.

خالد رفض الاستجابة لتعليقات الجمهور المطالبة بكشف اسباب الحادث، خاصة وأن هذه النوعية من السيارات يصعب تعرضها لمثل هذه الحوادث، كما توالت رسائل الجمهور الباحثة عن صورة له للاطمئنان عليه، وكالعادة لم يخل الأمر من المفارقات المضحكة، فقال البعض هل نطمأن على زكريا بعد الانفجار أم على خالد سليم بعد حادث السيارة.