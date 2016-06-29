قصي خولي يكشف سر تفوق الأسطورة محمد رمضان

القاهرة_عمرو رضا

انضم الفنان السوري قصي خولي لقائمة نجوم التمثيل المعجبين بمسلسل "الأسطورة" لزميله المصري محمد رمضان، ونشر عبر حسابه بموقع إنستقرام عدة صورة مجمعة من أجواء المسلسل المثير للجدل، مع تعليق أكثر إثارة، أكد فيه أن نجاح رمضان سببه الأساسي مقولته الشهيرة "ثقة في الله نجاح".

قصي أبدى إعجابه الشديد بتمسك رمضان بمقولة "ثقة في الله نجاح"، قبل تقديم أي عمل فني وأشار إلn أنها السر في توفيقه قائلا:((ثقة في الله نجاح )) مقولة كبيرة جدا بمضمونها ومحتواها مقولة فيها إيمان واعتراف وإقرار بقدرة الله ‏عز وجل وقدره مقولة لم تفارق لسان وعقل وسلوك النجم محمد رمضان حتى أصبحت شعاره في الحياة وجعلت منه أسطورة تربعت في قلب المشاهد العربي ، مقولة توجت محمد رمضان ب (( الأسطورة)) بكل ثقة ونجاح وحب.

أضاف في تعليقه: الف مبروك هذا النجاح الكبير وهذا الأداء المميز وهذا اللقب الذي تستحق بجدارة محمد رمضان ( ثقة في الله نجاح ) ، مع إشارة للحساب الرسمي للفنان محمد رمضان على موقع إنستقرام.

تعليقات جمهور قصي خولي أجمعت على رقيه بالإشارة لعمل ينافسه في ماراثون رمضان 2016، مع إشادة بدوره بمسلسل "جريمة شغف"، ومطالبات بالبحث عن عمل فني يجمعه بالنجم الأسمر محمد رمضان.