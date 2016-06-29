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بعد 10 أعوام من الزواج ليزا ماري بريسلي ومايكل لوكوود يطلقان

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الأربعاء 29-06-2016 15:22

بعد مضي أكثر من 10 أعوام على زواجهما، انفصلت النجمة الأمريكية ليزا ماري بريسلي Lisa Marie Presley عن زوجها الموسيقي الأمريكي مايكل لوكوود Michael Lockwood.

وأكدت تقارير عن وسائل إعلام عالمية أنّ الثنائي أكدا طلاقهما، وفق المتحدث الرسمي باسم ليزا ماري، وهي ابنة النجم الراحل إلفيس بريسلي، الذي قال إنّها طلبت من المحكمة أن تمنحها حق الحضانة الكاملة لطفلتيهما التوأمين، في مقابل ألا تُطالب بأيّ أمور ماديّة أخرى.

يُذكر أنّ ليزا ماري البالغة من العمر 48 عاماً، وَمايكل البالغ من العمر 55 عاماً، تزوّجا عام 2007، وَلديهما طفلتَان توأمان تبلغان من العمر 7 أعوام.

 

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