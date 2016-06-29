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محافظ أسيوط: شاشات عرض وعروض وفنون شعبية احتفالا بالذكرى الثالثة ل 30 يونيو

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محافظ أسيوط: شاشات عرض وعروض وفنون شعبية احتفالا بالذكرى الثالثة ل 30 يونيو محافظ أسيوط: شاشات عرض وعروض وفنون شعبية احتفالا بالذكرى الثالثة ل 30 يونيو

ياسر الدسوقى محافظ أسيوط

أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط عن تنظيم احتفالات كبرى بالذكرى الثالثة لثورة 30 يونيو بجميع مراكز المحافظة من خلال اذاعة الاغانى الوطنية وعروض عن الثورة وانجازات المحافظة على شاشات العرض بالميادين والعروض الفنية والشعبية والرياضية بميدان طلعت حرب على ان تختتم الاحتفالات باحتفالية كبرى بقصر ثقافة اسيوط احتفالا بتلك المناسبة .

وأشار المحافظ – فى تصريحات صحفية له اليوم – الى ان الاحتفالات ستبدأ صباح يوم الخميس باذاعة الاغانى الوطنية من ديوان عام المحافظة وجميع المراكز وعروض فيديو عن ثورة 30 يونيو وانجازات المحافظة من خلال شاشات العرض بميادين المحطة ” امام محطة قطار اسيوط ” وشارع يسرى راغب ” بوسط المدينة ” بالاضافة الى شاشة على سيارة متحركة تجوب انحاء المدينة منوها الى استكمال الاحتفالات فى الفترة المسائية بميدان طلعت حرب بمدينة أسيوط بعروض رياضية من شباب الجوالة والكشافة وحملة الاعلام ثم اقامة عروض فنية وشعبية وعروض الالات الشعبية والتنورة على ان تختتم الاحتفالات بحفل فنى كبير بقصر ثقافة أسيوط بحضور القيادات التنفيذية والامنية والشعبية وأهالى المحافظة .

وأضاف المحافظ انه تم التنسيق مع مديرية أمن اسيوط لتأمين الاحتفالات بالميادين والمراكز لمنع كل ما من شانه ان يفسد احتفالات الاهالى والشباب بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة وبداية تنفيذ خارطة الطريق واستحقاقاتها التى اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مشيرا الى التنسيق مع مديرية الصحة للدفع بسيارات الاسعاف للتمركز بالميادين العامة وبمختلف اماكن الاحتفالات بالاضافة الى اعلان حالة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية .

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