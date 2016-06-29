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إحالة دعوى نائب الدويقة المطالبة بوقف بث مسلسل "صد رد" لهيئة مفوضى الدولة

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إحالة دعوى نائب الدويقة المطالبة بوقف بث مسلسل "صد رد" لهيئة مفوضى الدولة إحالة دعوى نائب الدويقة المطالبة بوقف بث مسلسل "صد رد" لهيئة مفوضى الدولة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، إحالة الدعوى المقامة من عمرو رجب المحامى، بصفته وكيلا عن هانى محمود مرجان عضو مجلس النواب عن دائرة منشأة ناصر والجمالية، تطالب بوقف بث مسلسل "صد رد"، على قناة mbc ، لهيئة مفوضى الدولة، ونظرها بجلسة 30 أغسطس المقبل.

واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، رئيس مجلس إدارة قناة الحياة.

وأكدت الدعوى أن المسلسل أساء إلى أهل منطقة الدويقة بشكل عام، والذى يمثلهم الطاعن، ويجعل منهم أربابا للسوابق .

وأوضحت الدعوى أن المؤلف خالف جميع التقاليد والأعراف، واتهم أهل الدويقة بأنهم جميعا من المجرمين والصيع، واستمرار المسلسل على هذا النهج سيؤثر ماديا وأدبيا فى كل من يقطن بدائرة حى منشأة ناصر والدويقة.

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