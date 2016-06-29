أخبار عاجلة

الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
روسيا وإيران تدينان الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا -
قوات سوريا الديمقراطية تحاصر مدينة الطبقة من جميع الجهات -
وفاة فلسطيني بعد شهر إطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين -
الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر -
تأييد حبس شقيق وزير التنمية المحلية السابق 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك دون رصيد -
بالصور || صفحات السحر والشعوذة على فيس بوك تركب الموجة وتزعم مسئوليتها عن التفجيرين -
السفيرة عزيزة - حلقة الإثنين 10- 4-2017 - ضيوف الحلقة / الشيخ رمضان عبد المعز والشيخ / خالد الجندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

انتشال السيارة الغارقة بمياة النيل أسفل كوبرى الساحل والبحث عن جثة السائق

Google+ Print
انتشال السيارة الغارقة بمياة النيل أسفل كوبرى الساحل والبحث عن جثة السائق انتشال السيارة الغارقة بمياة النيل أسفل كوبرى الساحل والبحث عن جثة السائق
انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالجيزة، السيارة الغارقة بمياة النيل أسفل كوبرى الساحل بعدما سقطت من أعلى الكوبرى نتيجة للسرعة الزائدة، وارتطمت بالحاجز الخرسانى، وتم استخراجها من المياه، ويكثف رجال الإنقاذ النهرى من جهودهم للبحث عن جثة السائق التى لم يتم العثور عليها حتى الآن.

كانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بسقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبرى الساحل فى مياه النيل، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، والعقيد حازم عمر رئيس قسم الإنقاذ النهرى بالجيزة، وبصحبتهم سيارات إنقاذ وقوات الحماية المدنية إلى المكان، كما انتقل رجال المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

http://www.youm7.com/story/2016/6/29/العثور-على-السيارة-الميكروباص-الغارقة-بمياه-نهر-النيل-أسفل-ك/2781290#

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365