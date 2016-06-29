انتشال السيارة الغارقة بمياة النيل أسفل كوبرى الساحل والبحث عن جثة السائق

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالجيزة، السيارة الغارقة بمياة النيل أسفل كوبرى الساحل بعدما سقطت من أعلى الكوبرى نتيجة للسرعة الزائدة، وارتطمت بالحاجز الخرسانى، وتم استخراجها من المياه، ويكثف رجال الإنقاذ النهرى من جهودهم للبحث عن جثة السائق التى لم يتم العثور عليها حتى الآن.

كانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بسقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبرى الساحل فى مياه النيل، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، والعقيد حازم عمر رئيس قسم الإنقاذ النهرى بالجيزة، وبصحبتهم سيارات إنقاذ وقوات الحماية المدنية إلى المكان، كما انتقل رجال المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

http://www.youm7.com/story/2016/6/29/العثور-على-السيارة-الميكروباص-الغارقة-بمياه-نهر-النيل-أسفل-ك/2781290#