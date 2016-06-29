تقرير في الجول - 5 مراوغات مهينة في تاريخ كرة القدم

كنا قد سألناكم عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن أكثر 5 مراوغات مهينة شاهدتموها عبر التاريخ.

جاءت معظم الاختيارات واضحة للغاية، مراوغة فرانك ريبيري لليونيل ميسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013 وكذلك مراوغة ميسي لجيمس ملينر ضد مانشستر سيتي بدوري الأبطال أيضا، وحتى أن بعض الأصوات اختارت مراوغة رمضان صبحي لأسامة العزب مدافع المصري وكذلك مراوغة باسم مرسي لحسين السيد في نهائي كأس مصر.

إليكم أصوات المشجعين.

ويرصد لكم FilGoal.com عبر التقرير التالي أبرز 5 مراوغات شهدناها عبر التاريخ.

ريبيري – ميسي

ما الأسوأ؟ أن يكون فريقك خاسرا بنتيجة 2-0؟ أم مراوغة تطرحك أرضا من خصمك؟ كلاهما سيء بالطبع، حاول ليونيل ميسي أن يستعيد الكرة كان ذلك أثناء مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا والنتيجة 2-0، وأمام 68 ألف مشجع قام ريبيري بمراوغة ميسي وسقط الأخير أرضا، انتهى ذلك اللقاء بنتيجة 4-0.

ميسي – ملينر

يوم 18 مارس 2015، في كامب نو وأمام 92.5 ألف متفرج بدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا واجه مانشستر سيتي نظيره برشلونة، وكان قد خسر لقاء الذهاب بنتيجة 2-1، وفي لقاء الإياب قام ميسي بمراوغة مهينة كليا لجيمس ميلنر لاعب مانشستر سيتي في ذلك الوقت طرحه أرضا دون أن يلمسه، حتى أن جوسيب جوارديولا مدرب بايرن ميونيخ في ذلك الوقت غطى وجهه مما رأى.

دي ماريا – بويول

في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا كان التفوق حليفا لمدريد، قام سامي خضيرة بلعب كرة طولية لأنخيل دي ماريا الذي أخذها وجرى بها، كان يراقبه كارليس بويول قائد برشلونة، لكن دي ماريا راوغه حتى أسقطه أرضا، ثم سدد الكرة على بينتو الذي تصدى لها ووصلت لرونالدو الذي سجل هدفا في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1 لصالح الملكي.

أوكوشا – أوليفر كان

تم التصويت لهذا الهدف لكي يكون أفضل هدفا في عام 1993 بواسطة مجلات رياضية عديدة، جاي أوكوشا أخذ الكرة وراوغ أوليفر كان حارس كارلسروه في ذلك الوقت، وسجل هدفا هو الأروع مع مراوغة حفرت في التاريخ، الكلمات لن تعطي الهدف حقه.

رونالدو – بيكيه

في مباراة ودية دولية انتهت بفوز البرتغال بنتيجة 4-0، قام رونالدو بمراوغة ربما لن يسناها جيرارد بيكيه، جعله يخرج من الملعب تماما وسجل الكرة هدفا لولا أن لويس ناني المتسلل أفسدها.