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حسام البدري لـ في الجول: هذا هو الحل الوحيد لكي يتجاوز الاهلي المحنة الإفريقية

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حسام البدري لـ في الجول: هذا هو الحل الوحيد لكي يتجاوز الاهلي المحنة الإفريقية حسام البدري لـ في الجول: هذا هو الحل الوحيد لكي يتجاوز الاهلي المحنة الإفريقية

"من الصعب استيعاب خسارة الأهلي مباراتين متتاليتين في افتتاحية دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا"، هكذا بدأ حسام البدري مدرب الأهلي ومنتخب الأوليمبي السابق شرح رؤيته حول تجاوز الأهلي لمحنته الإفريقية.

خسر الأهلي لقاء زيسكو الافتتاحي خارج الديار 3-2، قبل أن يعود ويخسر 2-1 من أسيك ميموزا على ملعب برج العرب.

وقال البدري لـFilGoal.com: "رغم صعوبة الموقف، علينا التحلي بالشجاعة والإصرار وتجاوز ما حدث والتفكير بشكل إيجابي".

وأضاف "لابد من تماسك الفريق، والبحث عن ما يمكن للفريق تقديمه في اللقاءات المقبلة".

وأكمل "لابد أن ندرس الأمر بهدوء، علينا أن نجيب عن السؤال.. هل فقد الأهلي الأمل؟".

واستدرك "نعم الأهلي لديه الأمل، الأرقام تقول ذلك بشرط أن يفوز في الـ4 مباريات المتتالية، أو يتعادل واحدة فقط منهم".

وأتم "أي خسارة تعني النهاية.. لا جدال في ذلك".

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