تحليل في الجول – البدري يشرح كيف يعوض يول غياب عبد الله السعيد.. ' خارج الصندوق '

يرى حسام البدري المدير الفني السابق للأهلي والمنتخب الأوليمبي أنه لا يمكن تعويض عبد الله السعيد سوى بحل "خارج الصندوق".

ومنذ غياب السعيد للإصابة، خسر الأهلي 3 مباريات من 4 غاب عنهم من وصفه البدري بـ"ترمومتر" أداء الأهلي.

وقال البدري لـFilGoal.com: "لا يمكن تعويض عبد الله السعيد بلاعب أخر، لا بديل للسعيد أهم لاعب في الأهلي".

وأضاف "أداء السعيد دائما وأبدا ترمومتر لقوة الأهلي وأداؤه".

وأضاف "إذا لابد من التفكير خارج الصندوق، على مارتن يول تغيير طريقة اللعب".

وشرح "على يول تغير الطريقة إلى 4-4-2، مهاجمين صرحاء مع جناحين أقوياء ومهاريين ويمتلكون السرعة لتكوين قوس هجومي يضغط على الخصم باستمرار".

وأتم "ما أراه من وجهة نظري أن الأهلي عليه خلق فرص تهديف أكثر من على الأجناب أكثر من العمق".