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اكتشاف عقاقير جديدة للقضاء على الخلايا السرطانية

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اكتشاف عقاقير جديدة للقضاء على الخلايا السرطانية اكتشاف عقاقير جديدة للقضاء على الخلايا السرطانية
توصل البروفسور الفرنسى فريدريك جيرار مدير المعمل الفرنسى "آب فى" الذى يركز على مضادات الخلايا السرطانية من أسرة "bsl-2"، إلى جزئية جديدة من هذه الأسرة تسبب وفاة الخلايا السرطانية.

وقد حصلت الجزئية على موافقة من السلطات الصحية الأمريكية هيئة العقاقير والأغذية الخاص بعلاج سرطان اللوكيميا فى الغدد الليمفاوية المزمنة LLC الذى يقاوم تلف الكروموسوم 17 بالنسبة للمرض الذى يفشل علاجهم.

يذكر ان معمل "آب فى" يجرى حاليا 200 دراسة إكلينيكية فى أكثر من 45 دولة فى أنحاء العالم من أجل حماية مريض السرطان.


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