بلدية دبي تنفي شائعة احتواء قهوة القصيم على مواد سامة

أكدت إدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي أنه تبين بعد متابعة الشائعة الخاصة بالقهوة التي تحمل العلامة التجارية "القصيم للقهوة" أن المعلومات التي تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي بشأن احتوائها على مواد سامة ومضرة و لونها أصفر غير دقيقة وغير محددة .. مشيرة إلى أنه لم ترد للبلدية أي إخطارات من أي جهة رقابية بالمنطقة حول هذا المنتج وذلك بعد مراجعة المعلومات الواردة عنه.

و قال خالد محمد شريف المدير التنفيذي لإدارة سلامة الغذاء ببلدية دبي إن البلدية لا تأل جهدا في سبيل الحفاظ على الصحة العامة وحماية الجمهور من أية أخطار وأنها في سبيل ذلك تكرس قوة كبيرة من المراقبين والمفتشين في كل المجالات التي تتعلق بحماية صحة الجمهور فيما يتعلق بالأغذية ...منوها إلى أن تعليمات المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام البلدية واضحة في هذا المجال بعدم التهاون في حماية الناس والتشديد على تطبيق كل القوانين المحلية والأوامر الصحية وكذلك القواعد الخليجية والدولية في حماية الصحة العامة.

و أشار إلى أن نتائج الفحص المخبري للعينات التي تم جمعها من دبي أكدت استيفاء المنتج للمواصفات المعتمدة .. مناشدا الجمهور أخذ الحيطة والحذر و ضرورة التواصل على رقم 800900 .. لافتا إلى أن جميع الأغذية التي تدخل الإمارة تخضع للكشف الظاهري كما تأخذ عينات عشوائية بشكل دوري منتظم من الأغذية قبل نزولها للأسواق.

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