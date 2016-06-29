وفاة طالبة سقطت من الطابق الثالث أثناء امتحان التربية الدينية بالأقصر

قال مصدر بمستشفى الأقصر الدولي، اليوم الأربعاء، إن ” الطالبة التي سقطت من الطابق الثالث بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بمركز إسنا جنوب الأقصر فارقت الحياة منذ قليل متأثرة بجروحها التي أصيبت بها”.

وكانت “شيماء . ر” طالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة صلاح الدين، بمدينة إسنا جنوب الأقصر، سقطت من الطابق الثالث أثناء تأدية امتحان مادة التربية الدينية، اليوم .

وأسفر حادث السقوط عن إصابتها بكسور في القدمين والعمود الفقري، فضلًا عن جروح خطيرة، تم نقلها على إثرها إلى المستشفى الدولي لخطورة حالتها، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بعد وصولها للمستشفى بلحظات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.