فتح جميع حدائق القاهرة بالمجان غدا احتفالا بثورة 30 يونيو

أمر اللواء أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، بفتح جميع حدائق القاهرة المتخصصة والمميزة والعامة بالمجان لجميع المواطنين غدا الخميس، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بذكرى الثورة.

ومن المقرر أن تقيم المحافظة احتفالية كبرى بشارع الألفى بوسط المدينة الساعة 10 مساء غد الخميس.

وتضم فعاليات الاحتفال تسيير أتوبيس مكشوف بميادين القاهرة الكبرى صباحا ومساء، وينطلق 9 صباحا من ميدان العباسية مرورا برمسيس والتحرير، ثم عودة لميدان العباسية ثم ميدان الخليفة المأمون وروكسى وينتهى مساره بجوار قصر الاتحادية، بمشاركة شباب الثورة مع تشغيل الأغانى الوطنية ورفع الأعلام واللافتات.

وعقب الإفطار ينطلق الأتوبيس فى الساعة 8.30 مساء من ميدان عابدين إلى ميدان التحرير والتوجه إلى مدينة نصر ثم العودة إلى ميدانى عبدالمنعم رياض والتحرير، وينتهى بموقع الاحتفالية بميدان الألفى وسط المدينة.

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