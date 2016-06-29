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انتهاء تصوير مسلسل الخانكه بعد 89 يوم من العمل المتواصل

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انتهاء تصوير مسلسل الخانكه بعد 89 يوم من العمل المتواصل انتهاء تصوير مسلسل الخانكه بعد 89 يوم من العمل المتواصل

أنتهى المخرج محمد جمعة من تصوير اخر مشاهد مسلسل “الخانكة”، وذلك بعد مرور 89 على بداية العمل به.

جمعه علق على هاية التصوير وقال “أنا طلعت من الخانكة على خير الحمد لله خلصت تصوير ، شكرًا لكل الناس الي ساعدوني ، أنا دلوقتي بس و بعد ٨٩ يوم تصوير اقدر أقول أني فهمت الكلمه بتاعه الكابتن حسن شحاته ( أنا صح ) .. أنا صح والحمد لله من قبل و من بعد”.

مسلسل “الخانكة” بطولة غادة عبد الرازق، ماجد المصرى، فتحى عبد الوهاب، انتصار، سميرة عبد العزيز، مشيرة إسماعيل، نهى العمروسى، ميرهان حسين، تأليف محمود دسوقى، إخراج محمد جمعة،و إنتاج مها سليم.

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