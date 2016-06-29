أخبار عاجلة

الجنرال الأسمر.. يبدأ مهامه كمدير أمن الغربية بإنجاز عظيم.. فيديو وصور -
الأنبا بولا ينفي وفاة مصابين جديدين في تفجير "كنيسة طنطا" -
مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان -
روسيا وإيران تدينان الهجوم الصاروخي الأمريكي على سوريا -
قوات سوريا الديمقراطية تحاصر مدينة الطبقة من جميع الجهات -
وفاة فلسطيني بعد شهر إطلاق النار عليه من جنود إسرائيليين -
الاتحاد الإفريقي يدين بشدة الهجومين الإرهابيين في مصر -
تأييد حبس شقيق وزير التنمية المحلية السابق 3 سنوات لاتهامه بإصدار شيك دون رصيد -
بالصور || صفحات السحر والشعوذة على فيس بوك تركب الموجة وتزعم مسئوليتها عن التفجيرين -
السفيرة عزيزة - حلقة الإثنين 10- 4-2017 - ضيوف الحلقة / الشيخ رمضان عبد المعز والشيخ / خالد الجندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على السيارة الميكروباص الغارقة بمياه نهر النيل أسفل كوبرى الساحل

Google+ Print
العثور على السيارة الميكروباص الغارقة بمياه نهر النيل أسفل كوبرى الساحل العثور على السيارة الميكروباص الغارقة بمياه نهر النيل أسفل كوبرى الساحل
أكد مصدر أمنى أن السيارة الغارقة بمياة النيل أسفل كوبرى الساحل تم تحديد المكان المتواجدة به، وتم العثور عليها، وتقوم أوناش كبيرة الحجم بانتشال السيارة التى يوجد بداخلها السائق المتوفى، إلى شاطئ النيل وسط انتشار رجال المسطحات والإسعاف والمباحث بمحيط الحادث.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن هناك فريق كامل من رجال الإنقاذ نجحوا فى العثور على السيارة التى سقطت من أعلى كوبرى الساحل نتيجة للسرعة الزائدة، واختلت عجلة القيادة من السائق وارتطمت بسور الكوبرى وسقطت فى عمق مياه النيل، وبعد ساعتين من عمليات البحث تم العثور عليها، و تتم الآن عملية الانتشال.

كانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بسقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبرى الساحل فى مياه النيل، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد، مدير قطاع الإطفاء وبصحبتهم سيارات إنقاذ برى وقوات الحماية المدنية إلى المكان، كما انتقل رجال المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

- مدير شرطة المسطحات: نبحث عن سائق سيارة أجرة سقطت من أعلى كوبرى الساحل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365