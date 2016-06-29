العثور على السيارة الميكروباص الغارقة بمياه نهر النيل أسفل كوبرى الساحل

أكد مصدر أمنى أن السيارة الغارقة بمياة النيل أسفل كوبرى الساحل تم تحديد المكان المتواجدة به، وتم العثور عليها، وتقوم أوناش كبيرة الحجم بانتشال السيارة التى يوجد بداخلها السائق المتوفى، إلى شاطئ النيل وسط انتشار رجال المسطحات والإسعاف والمباحث بمحيط الحادث.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن هناك فريق كامل من رجال الإنقاذ نجحوا فى العثور على السيارة التى سقطت من أعلى كوبرى الساحل نتيجة للسرعة الزائدة، واختلت عجلة القيادة من السائق وارتطمت بسور الكوبرى وسقطت فى عمق مياه النيل، وبعد ساعتين من عمليات البحث تم العثور عليها، و تتم الآن عملية الانتشال.

كانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، تلقت بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بسقوط سيارة ميكروباص من أعلى كوبرى الساحل فى مياه النيل، وعلى الفور انتقل اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، والعميد هانى سعيد، مدير قطاع الإطفاء وبصحبتهم سيارات إنقاذ برى وقوات الحماية المدنية إلى المكان، كما انتقل رجال المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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