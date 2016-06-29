"أنا أتطوع" من قطاع النشر يزور ملتقى الأسرة

زار فريق "أنا أتطوع" من قطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام ملتقى الأسرة في الممزر التابع لهيئة الصحة بدبي أمس الثلاثاء لقضاء أمسية جميلة مع الشواب والاطمئنان على أحوالهم في الخيمة الرمضانية.

وتخلل الأمسية فعاليات ترفيهية ومسابقات تراثية تبارى الشواب على حل ألغازها واسترجاع ذكريات الأقوال القديمة من خلالها.

وحققت الأمسية تجاوب وتفاعل الشواب مع فريق "أنا أتطوع" حيث عمّت الأجواء العائلية المكان وقدّم الفريق هدايا تذكارية للحضور، مما رسم البهجة والسرور على وجوههم.

ولفتت لوحات أحمد صالح عبدالله بو عائشة، أحد الشواب في الاستراحة، أنظار جميع الحضور والتي أضفت إحساساً بالحياة والأمل على زوايا الخيمة.

ويحظى كبار السن في بتشجيع من القائمين على الاستراحة لحثهم على المحافظة على مواهبهم الجميلة والاستمرار بممارستها وتوفير الأجواء المناسبة لتنمية مواهبهم. وشرح أحمد صالح المعاني التي تحملها لوحاته الرائعة وهي عدم الاستسلام والمثابرة على التقدم حضاريا" لتحقيق الريادة.

وشارك أعضاء فريق تكاتف التطوعي في النشاطات الترفيهية التي أعدها فريق "أنا أتطوع"، وتأتي هذه الزيارة انطلاقا" من حرص القطاع على تعزيز الترابط الاجتماعي وترسيخ العلاقات بين كبار السن والأجيال الجديدة وهذه الزيارات تعتبر "رسالة شكر" لما قدمه أجدادنا من تاريخ حافل بالعطاء وقيم بنيت عليها أسس هذا المجتمع.

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