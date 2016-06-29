دراسة: التوتر أسرع طريق لانتشار السرطان فى الجسد

كشف بحث جديد عن وجود ارتباط كبير بين التوتر والسرطان لمن يعانون من هذا المرض، إذ يتسبب التوتر فى انتشار مرض السرطان فى الجسم بشكل أسرع بستة أضعاف.

وأشارت الدراسة التى نقلتها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إلى أن هذا الارتباط يمكن أن يتسبب فى تحول الجسم ليكون بمثابة طريق فائق السرعة ينشر السرطان حوله.

وقالت الدكتورة إريكا سلوان المتخصصة فى علوم السرطان بمعهد موناش لعلوم الصيدلة إن "النتائج الرئيسية تشير إلى أن التوتر يمكن أن يسبب انتشار السرطان".

وأضافت أن "التوتر يمكن طرقا داخل الجسد وخارج الورم من توفير ممر لانتشار السرطان".

بينما قالت الدكتورة كارولين لى إنه بعد إجراء الاختبارات على الفئران كشفت النتائج عن انتشار السرطان بشكل أسرع لست مرات بين الفئران التى تعرضت للتوتر مقارنة بالفئران الأخرى.

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